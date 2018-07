Carille aposta na experiência de Jadson e Ralf contra o Palmeiras

O técnico Fábio Carille decidiu apostar em um Corinthians mais experiente para encarar o Palmeiras, domingo, às 16h, no Allianz Parque, no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. Ciente da necessidade de ter um elenco equilibrado psicologicamente, para não repetir as confusões do primeiro jogo, o treinador decidiu escalar velhos conhecidos.

O treinador comandou um treino coletivo na quarta-feira em que esboçou uma formação com Jadson no lugar de Clayson, suspenso, e Ralf na vaga de Gabriel. O time pode perder um pouco em velocidade e leveza, mas ganha no toque de bola e nervos no lugar.

No primeiro jogo da decisão, alguns jogadores do Corinthians demonstraram muito nervosismo e se deixaram levar pelo clima hostil do clássico. Embora só Clayson tenha sido expulso no lado corintiano, outros jogadores também poderiam ter recebido o cartão vermelho, inclusive Gabriel, que além de ter participado da confusão com jogadores do Palmeiras, ainda cometeu faltas duras e escapou de ser punido.

No lugar de Clayson, Carille poderia escalar também o garoto Pedrinho ou até Júnior Dutra, mas decidiu apostar no retorno de Jadson, recuperado de lesão. O meia vai dividir a função de organizar as jogadas com Rodriguinho, enquanto Mateus Vital e Romero caem pelas pontas, para tentar abrir espaço na defesa e conseguir uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

O Corinthians tem mais dois treinos no CT Joaquim Grava para Carille fazer possíveis alterações. No sábado, o elenco treinará na Arena Corinthians, em uma atividade que será aberta ao público e terá um caráter mais festivo. A tendência é que o elenco participe de um rachão.