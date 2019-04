Carille aposta no fator casa para faturar o Paulista e avançar na Copa do Brasil

Depois de duas fracas apresentações fora de casa, o Corinthians tem agora ao menos a possibilidade de decidir os jogos mata-mata em casa. No domingo, contra o São Paulo, precisa de uma vitória simples para garantir a taça do Campeonato Paulista. Na quarta-feira terá de bater a Chapecoense por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

“Primeiro vamos pensar no Paulista, sabemos a força de jogar em casa, para depois pensar na Chapecoense”, disse o técnico Fábio Carille. Sobre o clássico de domingo, o treinador tentou tirar qualquer favoritismo de sua equipe.

“Sempre falei, desde que assumi, que são detalhes que definem jogos como esse com o São Paulo. Temos vantagem muito pequena por jogar em casa. A gente sabe da nossa força lá dentro. Mas as coisas se resolvem dentro das quatro linhas.”

Ao ser questionado se o time estava pronto para disputar uma final, respondeu. "Todos nós temos tido muita dificuldade ainda para jogar. Isso tem a ver com muitas coisas, o principal delas é meu trabalho, depois a tomada de decisão dos jogadores. Mas, pelo tempo de trabalho e fazer o time jogar bonito, como foi em 2017 e 2015, requer tempo", comentou.

Carille lembrou que o elenco sofreu grande mudança para a atual temporada. "Dos 36 jogadores, 23 não trabalharam com essa comissão. Não tem nada anormal. Em 2008 houve mudança muito grande de elenco, e não classificou para a segunda fase do Paulista. Em 2014 também teve mudança muito grande, com a chegada do Mano Menezes, também não foi à segunda fase do Paulista. A gente tem que se preocupar, mas não ver fantasmas", afirmou.