Carille aposta que Corinthians vai brigar por 'coisas grandes' no Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está mantendo a mesma fórmula de sucesso dos últimos anos, com uma força defensiva enorme e uma grande eficiência no ataque. Para o técnico Fábio Carille, a vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0, no domingo, que deixou a equipe com sete pontos na competição, ao lado do Cruzeiro, dá otimismo.

"Vamos brigar por coisas grandes, por objetivos grandes, pela vaga na Copa Libertadores. Podemos chegar nas últimas oito ou 10 rodadas lá em cima para não distanciar. Vamos brigar pela parte de cima", explicou o treinador, elogiando o time que atuou em Goiânia. "Independente do resultado, temos de jogar bem. Muitas vezes você joga bem e não ganha. Às vezes o contrário. Temos de achar o equilíbrio. Meu foco é o Santos agora."

Carille sabe que o Corinthians tem um clássico no sábado, em casa. Ele aproveita para agradecer aos fãs que foram ao Serra Dourada e acha que eles continuarão apoiando na arena em Itaquera. "A torcida corintiana comparece, empurra e nos ajuda bastante. Estou feliz por tudo, pelo carinho do torcedor e pelo reconhecimento. Vamos seguir trabalhando para conquistar nossos objetivos", disse.

O treinador aprovou o desempenho da equipe em Goiânia, ainda mais por não ter sofrido sustos. "Foi um jogo controlado o tempo todo. Tudo o que preparamos para o jogo aconteceu e tivemos oportunidades. Nossa equipe esteve bastante concentrada e estou feliz por esse início de Brasileiro. De nove pontos ganhamos sete pontos", comentou.