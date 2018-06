Carille avalia o Bragantino, próximo rival no Paulistão: 'time chato'

O técnico Fabio Carille prevê um confronto difícil diante do Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Com 23 pontos, o Corinthians terminou a fase classificatória na ponta do Grupo 1 e vai enfrentar o time de Bragança, vice-líder, com 17. A decisão da vaga será na Arena Corinthians.

"Agora é jogo de muita entrega. Passando o jogo da Libertadores, teremos jogo de detalhes. Bragantino é time chato, que marca demais, seu técnico tem essa característica e a gente tem que estar atento e concentrado para fazer dois grandes jogos para passar para a semifinal", disse o treinador em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto.

Dono da segunda melhor campanha, o Corinthians também viveu um período de altos e baixos no torneio. O técnico Fábio Carille parece ter resolvido a principal questão do início da temporada – quem será o camisa 9? – de uma maneira pragmática. Como nenhum dos escolhidos conseguiu se firmar, ele simplesmente aboliu a figura da referência na área. Nos últimos jogos, o time apostou na movimentação dos meias Jadson e Rodriguinho e na versatilidade de Romero como armas ofensivas. Vem dando certo.

A Federação Paulista definirá nesta terça-feira, em congresso técnico com dirigentes dos oito finalistas, as datas, horários e locais das quartas de final do Campeonato Paulista. Já é certo que os duelos serão realizados no próximo fim de semana (ida) e também no meio da semana seguinte (volta). Os times de melhor campanha decidirão em casa.