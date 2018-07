Carille celebra vitória do Corinthians e descarta 'pressão' para clássico

O técnico Fábio Carille ficou bastante satisfeito com a vitória do Corinthians sobre o Audax, no último sábado. Apesar do placar magro, por 1 a 0, em Osasco, o comandante alvinegro viu pontos positivos na equipe, que chegou à liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, com nove pontos.

"O Audax é um time muito bem trabalhado há anos. Tem de vir aqui e marcar. A vitória é muito importante. É difícil jogar contra um time que o Fernando Diniz dirige, uma equipe que roda muito a bola", declarou.

Esta foi a terceira vitória do Corinthians no Paulista, e a terceira por 1 a 0. A equipe segue sem encantar e, até por isso, Carille sabe que um bom resultado no clássico de quarta-feira contra o Palmeiras, no Itaquerão, será fundamental. O treinador só não se vê pressionado para o confronto.

"Não vejo como pressão. Clássico contra o Palmeiras é normal. Mais uma vez, a torcida apoiou até o fim. Tivemos um dia a menos de recuperação do que o Audax, estava muito calor. Tudo isso ajudou a valorizar a nossa vitória", considerou Carille.