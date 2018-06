Carille comanda rachão e adia definição de titular no ataque do Corinthians

O técnico Fábio Carille decidiu manter o mistério sobre quem jogará no ataque do Corinthians na partida contra o Novorizontino, domingo, às 19h30, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. Ele comandou um treinamento tático e depois um rachão sem dar pistas se continuará apostando em Kazim ou se vai escalar Júnior Dutra.

Nesta sexta-feira, Carille comandou um treino de finalizações e cruzamentos para os jogadores de meio e ataque e de posicionamento da defesa para os defensores, todos junto, sem apresentar qualquer indicativo sobre o time que será escalado. Depois, os jogadores participaram de um rachão, como sempre, descontraído, e no qual titulares e reservas foram misturados nas equipes.

Na quinta-feira, o treinador comandou um treino tático em que iniciou a atividade com Kazim e depois o substituiu por Júnior Dutra. Ao final do treinamento, pediu paciência e um voto de confiança no turco.

"Primeiro, peço que o torcedor acredite em quem está aqui. Fazemos pensando no melhor para o Corinthians e não escuto (a torcida). Se escutasse, não teria o escalado contra o Avaí. Respeito todos os atletas e não desisto de nenhum. Se ele vai começar jogando ou não, não quer dizer que está fora", disse o treinador, que, apesar do apoio, admitiu ver Kazim não rendendo o esperado. "Está abaixo? Está. Tem outros que precisam melhorar? Tem", falou.

O restante do time é certo que será o mesmo que derrotou o São Paulo, no sábado passado, por 2 a 1, no Pacaembu. Assim, o Corinthians vai a campo com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Romero, Jadson e Clayson; Kazim (Júnior Dutra).

Enquanto os associados votarão para eleger o novo presidente do clube no sábado, os jogadores do Corinthians farão no mesmo dia o último treinamento antes de encarar o Novorizontino pela quinta rodada do Paulistão.