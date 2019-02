Carille comemora vitória e fato de ter encontrado o esquema tático ideal

Além de festejar mais uma vitória em clássicos (já são 14 triunfos em 21 partidas contra os principais rivais), o técnico do Corinthians, Fábio Carille, comemorou o fato de, diante do São Paulo, neste domingo, na Arena Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, ter encontrado o esquema tático que considera ser o melhor para a equipe.

"Achei a forma de jogar, ainda não falo de time ideal", disse Fábio Carille quando questionado sobre uma possível formação titular na entrevista coletiva após a vitória sobre o São Paulo.

Independentemente de quem jogar, a ideia de Fábio Carille é ter um volante que atue mais fixo à frente da defesa (neste domingo, por exemplo, foi Ralf) e outro que tenha liberdade para apoiar o ataque (casos de Richard, Junior Urso, Ramiro e Sornoza). O papel de armador das jogadas no meio de campo caberá a Pedrinho ou Jadson.

"Estou muito feliz não só pelo resultado, mas agora a gente consegue ter uma ideia do que vai ser durante o ano", comentou Fábio Carille.

O treinador, no entanto, ainda não está totalmente satisfeito com o desempenho da defesa. "Precisamos parar de tomar gol, mas a gente vê o quanto falam dos gols tomados, mas não falam do que estamos tirando. Tenho trabalhado demais isso e daqui a pouco vamos sofrer menos com a bola parada", completou.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira contra o Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será na Arena Corinthians.