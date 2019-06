Carille comenta interesse do futebol árabe: 'Se acontecer, será mais para frente'

O técnico Fábio Carille comentou nesta sexta-feira sobre a possibilidade de deixar o Corinthians e voltar ao futebol árabe. O Al Hilal, clube que já havia demonstrado interesse no treinador no ano passado, voltou a cogitá-lo para assumir a vaga deixada por Jorge Jesus, que assumiu o Flamengo.

"Vi o noticiário, e meu celular começou a aparecer um monte de mensagem sobre isso. Meu empresário (Paulo Pitombeira) chegou da China há poucos dias. Vou me encontrar com ele hoje e aí poderei saber o que está acontecendo", comentou durante um evento esportivo em São Paulo.

Carille deixou o Corinthians no ano passado e trabalhou por sete meses no Al-Wheda. Na ocasião, decidiu retornar porque muitas das promessas feitas pelos dirigentes do clube não foram cumpridas. O treinador reassumiu o Corinthians no início do ano, mas não descartou uma nova saída: "Como meu empresário não me adiantou nada, se algo tiver que acontecer, será mais para frente", disse.

O elenco do Corinthians está de folga por causa da Copa América e retoma os trabalhos no dia 24. O treinador sabe que pode perder jogadores nessa janela de transferências e avisou que se algum jogador sair, outro deverá vir para a posição. "Já tem nosso banco de dados. Com possíveis saídas, tem as buscas de quem pode chegar. Sei da situação financeira do clube. Sei que estão com os pés muito no chão", afirmou.

Nesse intervalo, o único reforço que deve chegar é o zagueiro Gil, que deve assinar a rescisão com o Shandong Luneng nos próximos dias. O jogador já acertou com o Corinthians salários e deve assinar contrato por três temporadas.