Carille compara Everaldo a Clayson e Matheus Jesus a Paulinho

O Corinthians ainda não confirmou as contratações do atacante Everaldo e do volante Matheus Jesus, mas o técnico Fábio Carille já sabe como pretende utilizá-los na equipe no decorrer da temporada.

"Preciso de jogador de profundidade que quebre marcação, hoje só tenho Clayson. Estou tentando tirar mais de (Mateus) Vital e Pedrinho, tem melhorado. Preciso de jogador mais agudo, que busque o gol. O Everaldo é isso. Só vi o Everaldo jogar de ponta, esperar chegar para saber onde posso usar. Não posso usá-lo na Sul-Americana e Copa do Brasil", comentou o treinador.

Sobre Matheus Jesus, Carille o vê como concorrente de Junior Urso e Ramiro. "Ele é um segundo volante que jogando pelo Oeste fez seis gols no Paulistão e chamou a atenção. Tem 1,86m, canhoto, que pisa área. Paulinho foi assim jogando no Bragantino. Ontem conversei com o Elano no curso (da CBF que Carille deu aula), elogiou muito pela passagem no Santos. Fiquei feliz pelo o que ouvi".

O volante Matheus Jesus pertence ao Estoril, de Portugal, e disputou o Paulistão pelo Oeste, com quem tinha contrato até o final do semestre. Para contratar o jogador, o Corinthians fará inicialmente um contrato de curta duração, até o fim de junho, que é quando abre a janela de transferências da Europa. Depois deverá sacramentar acordo por quatro temporadas.

O atacante Everaldo pertence ao Velo Clube, de São Paulo, e tem contrato de empréstimo com o Fluminense até 17 de maio. O time carioca tem prioridade na compra. Mas o Corinthians já teria chegado a um acordo com o jogador para vir a São Paulo.