Carille confirma Corinthians com força máxima diante do Bahia

O técnico Fábio Carille confirmou nesta quarta-feira a escalação do Corinthians para encarar o Bahia, quinta-feira, às 19h30, na Arena Corinthians. A novidade é o retorno do meia Jadson ao time, após ser preservado contra o Coritiba. Com isso, o treinador poderá escalar força máxima diante dos baianos.

Nesta quarta-feira, Carille comandou um treino tático apenas com os titulares, como geralmente faz na véspera dos jogos, e escalou o time com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Pedrinho, que levou uma pancada no tornozelo esquerdo durante o treino de terça-feira, chegou a participar das atividades com os companheiros, mas voltou a sentir dores no local e precisou deixar o treinamento antes do término dos trabalhos. O meia Marquinhos Gabriel, que deixou a partida contra o Coritiba, com dores musculares, está recuperado. Ambos foram relacionados, mas Pedrinho passará por tratamento intensivo e será reavaliado nesta quinta-feira, antes da partida.

Essa será apenas a segunda vez no Campeonato Brasileiro que o Corinthians terá força máxima em campo. Anteriormente, o fato ocorreu na primeira rodada, no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, na arena.

Na segunda rodada e terceira rodada, contra o Vitória e Atlético-GO, respectivamente, o desfalque foi Pablo, machucado. Na quarta rodada, diante do Santos, a ausência foi Balbuena, machucado.

Na quinta, sexta e sétima rodada, diante de Vasco, São Paulo e Cruzeiro, respectivamente, Fagner e Rodriguinho estavam com a seleção brasileira que enfrentou a Austrália e o Argentina. Na quinta rodada, Romero também não atuou, pois estava com a seleção paraguaia para um amistoso contra o Peru. Já na última rodada, Jadson foi poupado contra o Coritiba, por causa do desgaste de jogos.

Em relação a lista dos relacionados, a principal novidade é a presença do atacante Carlinhos, que ficará no banco de reservas pela primeira vez na temporada.

Veja a lista dos relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Moisés

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Maycon e Pablo Roberto

Meias: Clayton, Clayson, Giovanni Augusto, Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Rodriguinho e Romero

Atacantes: Jô, Kazim e Carlinhos