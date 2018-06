Carille confirma oferta por Maycon e diz que negócio é bom para todo mundo

O volante Maycon parece realmente estar com os dias contados no Corinthians. O jogador tem um acerto verbal com o Shakhtar Donetsk e aguarda apenas que a proposta seja oficializada para assinar os documentos e ter a transferência confirmada para o futebol da Ucrânia. Nesta quinta-feira, o técnico Fábio Carille admitiu que o atleta está perto de deixar o clube.

"Fui consultado. É uma situação boa para o clube e também para o atleta. Pelo pouco que falei com o Maycon, ele está empolgado para ir, mas não há nada certo ainda", assegurou o treinador.

Pelo negócio, o Shakhtar Donetsk irá pagar 6 milhões de euros (R$ 24 milhões) pelo jogador e o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos. Apesar da provável saída, como a proposta ainda não foi oficializada, Maycon está relacionado para a partida contra o Santo André, nesta sexta-feira, em Santo André (SP), pelo Campeonato Paulista.

Maycon foi titular durante boa parte da temporada passada e perdeu espaço na reta final do Campeonato Brasileiro. Neste ano, Fábio Carille mexeu no esquema tático do Corinthians e, com a alteração, ganhou várias outras opções para o lugar do volante. Camacho, Mateus Vital, Renê Júnior e Pedrinho são alguns dos jogadores para o setor.