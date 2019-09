Carille confirma retorno de Love ao time titular

O técnico Fábio Carille confirmou o retorno do atacante Vagner Love ao time titular do Corinthians para o confronto contra a Chapecoense, quarta-feira, em Chapecó, jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Love não atuou na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 porque cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Carille optou pela entrada de Boselli. O argentino foi o autor da assistência para Ralf marcar o gol da vitória. Gustavo entrou na vaga de Boselli no segundo tempo e perdeu uma oportunidade de marcar o segundo gol.

“Love será titular. Está fazendo por merecer. Boselli, como a equipe toda, ficou abaixo tecnicamente. Chamei a atenção de todos no vestiário. Amanhã (segunda-feira) começo a esboçar o time titular”.

O treinador ainda defendeu a escalação do volante Ramiro, substituído no intervalo do jogo contra o Vasco por Jadson, que não poderá enfrentar a Chapecoense, porque terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

“Discordo sobre o Ramiro estar mal este ano. No jogo contra o Racing jogou muito, na vitória contra o Palmeiras jogou muito, as duas finais do São Paulo foi bem, jogou bem contra o Indepediente del Valle dentro da nossa proposta. Temos que ter paciência. Hoje não foi bem, como muitos outros, mas deu boas respostas já”, disse Carille, que lamentou a ausência de Jadson em Chapecó.

“Jadson está crescendo, vai nos ajudar muito. Ele está se recuperando, tem trabalhado bem, hoje não só ele, mas a equipe foi mal”.