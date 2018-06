Carille confirma Sidcley e Ralf no Paulista e fecha elenco do Corinthians

O elenco do Corinthians está fechado para a disputa da primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille confirmou a inscrição do volante Ralf e do lateral-esquerdo Sidcley. Com isso, o zagueiro Marllon e o atacante Matheus Matias ficam foram da primeira parte do estadual.

Para a fase final do Paulista, o Corinthians pode fazer quatro mudanças. Marllon ficou fora da lista pelo fato de ainda precisar passar por recondicionamento físico e a equipe contar com várias outras opções. Casos de Balbuena, Henrique, Pedro Henrique e Leo Santos.

Quanto a Matheus Matias, embora ele atue como centroavante, posição que o time carece de jogador, o garoto de 19 anos precisa passar por um trabalho de fortalecimento muscular. Nesta sexta-feira, ele foi regularizado no BID e embora fique fora da lista do Paulista, tem a possibilidade de entrar no grupo da Libertadores, já que são 30 atletas registrados para o torneio continental.

Em relação a lista da Libertadores, o Corinthians precisa mandar os nomes até domingo. Nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva, Carille se irritou ao ser questionado se teria que "se virar" com os atletas atuais do elenco, já que não deverá ter um novo centroavante. "Acho que se virar não é a palavra, é até um desrespeito com quem está aqui. Eu não sou de ficar reclamando, vou continuar trabalhando com o que tenho”, disse o treinador.