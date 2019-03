Carille confirma volta de Fagner em lista de relacionados do Corinthians

O lateral-direito Fagner foi relacionado pelo técnico Fabio Carille para o primeiro duelo das semifinais do Campeonato Paulista, contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians.

Desfalque do time da capital nos últimos três jogos, Fagner defendeu a seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Checa nas datas Fifas da semana passada. Nestas partidas do Corinthians, Carille substituiu o titular com Michel Macedo, que deverá retornar para o banco de reservas neste domingo.

O restante do grupo, de 23 atletas, será o mesmo que enfrentou a Ferroviária, na quinta-feira, pelas quartas de final do Paulistão. Ficaram de fora, assim, os seguintes jogadores, que estão inscritos no Estadual: o goleiro Filipe, o volante Thiaguinho, os meias Araos, Fabrício Oya e Marquinhos e os atacantes Gustavo Silva e André Luis.

Os jogadores já estão concentrados no CT Joaquim Grava, de onde só sairão para a partida deste domingo. Com estes relacionados, Carille deve escalar o Corinthians contra o Santos com Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Jadson (Sornoza); Clayson, Vagner Love (Pedrinho) e Gustavo.

A diretoria do clube divulgou também no início da tarde deste sábado a parcial da venda de ingressos. Segundo o Corinthians, já foram vendidos 33 mil bilhetes para o clássico.

Confira a lista dos convocados do Corinthians:

Goleiros : Cássio e Walter;

Laterais : Fagner, Michel, Carlos Augusto e Danilo Avelar;

Zagueiros : Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes : Ralf, Junior Urso, Ramiro e Richard;

Meias : Sornoza, Régis, Jadson, Mateus Vital e Pedrinho;