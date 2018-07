Carille dá aval e Corinthians encaminha a compra de Paulo Roberto

O Corinthians deve acertar a compra do volante Paulo Roberto em breve e garantir a permanência do jogador para a próxima temporada. O jogador está emprestado até o fim do ano, mas o clube já chamou o empresário do atleta para discutir uma possível contratação e as conversas estão bem encaminhadas para sua permanência. O técnico Fábio Carille pediu para a diretoria tentar segurar o atleta.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, disse ao Estado que o acerto com o jogador, que tem seus direitos econômicos ligados ao Audax, está próximo. “Acho que já está até renovado com o Paulo Roberto, acertamos tudo, está consolidado que ele fica”, disse. O empresário do atleta, Eduardo Madeira, preferiu não comentar sobre o assunto e pediu para que a diretoria corintiana fosse procurada para falar do assunto.

Segundo pessoas próximas ao jogador, houve uma primeira conversa bem proveitosa em que as duas partes saíram satisfeitas e que, de fato, tudo caminha para um acerto. Os valores não são conhecidos, mas não seriam cifras que impediriam o acerto. Embora seja reserva, Paulo Roberto está feliz no clube e sua prioridade é a renovação de contrato.

Paulo Roberto foi utilizado em apenas 13 partidas na temporada, mas Carille gosta do jogador devido a sua versatilidade. No Corinthians, ele já atuou como volante e também de lateral-direito, substituindo Fagner, que ele foi para a seleção brasileira. A escassez de zagueiros, após a lesão de Pablo, fez ainda com que ele fosse testado também como zagueiro em alguns treinamentos.

Paulo Roberto chegou ao Corinthians no início do ano cercado de desconfiança, já que o clube tentou anteriormente a contratação de Rithely, que era o titular do Sport na ocasião. Sem sucesso, acabou acertando a contratação de Paulo Roberto, que diversas vezes foi reserva da equipe pernambucana.