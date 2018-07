Carille define o Corinthians com três novidades para encarar o Vasco

Sem poder contar com desfalques em decorrência de convocações para seleções nacionais, o técnico Fábio Carille definiu a equipe do Corinthians para a partida contra o Vasco, quarta-feira, às 21h45, em São Januário. Paulo Roberto, Marquinhos Gabriel e Clayson serão as novidades da equipe alvinegra.

Como habitual em véspera de jogos, Carille comandou um treinamento apenas com os titulares, o chamado “treino fantasma”, onde ele ensaia jogadas que deverão ser feitas durante a partida. Fagner e Rodriguinho estão com a seleção brasileira e Romero com a seleção paraguaia. Em seus lugares, respectivamente, entraram Paulo Roberto, Marquinhos Gabriel e Clayson.

“Venho trabalhando forte para isso. Quero mostrar que posso dar conta do recado. Espero entrar da melhor maneira possível”, disse Clayson, que será titular pela primeira vez com a camisa alvinegra. O Corinthians vai a campo com Cássio; Paulo Roberto, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Jadson e Clayson; Jô.

Balbuena, que se recupera de uma lesão, correu em torno do gramado e deve voltar aos treinos com o grupo na semana que vem. Já Maycon, que chegou a ser dúvida para o jogo desta quarta-feira, treinou normalmente e vai para a partida. O volante Marciel, que poderia ser opção no banco de reservas, mais uma vez não foi relacionado. O departamento médico do clube informou que ele está em tratamento de alopecia areata com uso de medicamento.

A principal novidade da lista dos relacionados para o jogo é o meia Giovanni Augusto. Ele atuou pela última vez no dia 12 de abril, contra o Internacional, quando sofreu uma lesão no tornozelo.

Confira a lista dos relacionados

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Paulo Roberto, Guilherme Arana e Moisés

Zagueiros: Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Maycon, Camacho, Warian e Fellipe Bastos

Meias: Marquinhos Gabriel, Jadson, Pedrinho e Giovanni Augusto

Atacantes: Jô, Clayson, Kazim, Léo Jabá e Clayton