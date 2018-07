Carille define posição para Danilo e pode usá-lo contra o Grêmio

Danilo vive a expectativa de voltar aos gramados pelo Corinthians, após 445 dias. Pela primeira vez, desde que passou por cirurgia na perna direita, ele ficará pelo segundo jogo consecutivo no banco de reservas e o técnico Fábio Carille confirmou que ele já está apto para ser aproveitado e o treinador definiu a posição que pretende utilizá-lo.

"Já levei ele para o banco de reservas contra o Bahia. Mas os primeiros jogos foi para tê-lo junto, porque é um cara positivo no grupo. Agora estou levando com possibilidade de usá-lo. Se eu precisar de nove com a opção de ficar com a bola no pé e não puder ter o Jô, ele é uma opção. Não o vejo como um jogador de lado e sim como falso 9. Não para jogar 90 minutos, mas talvez para 30, 35. Estou levando para o banco em condição de usá-lo", avisou o treinador.

Na terça-feira, em treinamento só com jogadores reservas, Danilo mostrou desenvoltura e fez um belo gol, após fingir que chutaria, driblar Walter e mandar para as redes, quase sem ângulo. A jogada causou aplausos dos outros jogadores.

O atacante de 38 anos está sem jogar desde agosto do ano passado, quando sofreu uma grave fratura durante um treinamento e chegou até a correr risco de amputar a perna direita. Após passar por cirurgia, teve outros problemas musculares, em decorrência do tempo que ficou sem atuar, mas conseguiu voltar a ter condições de jogo.

O futuro de Danilo ainda é um mistério. Ele tem contrato só até dezembro e ainda não foi chamado para renovar. A ideia da diretoria e dele é aguardar para ver como voltará aos gramados. Caso apresente boas condições, pode renovar por mais uma temporada. Se a resposta for negativa, existe a possibilidade dele anunciar a aposentadoria no final do ano.