Carille descarta a contratação de Henrique Dourado

Apesar de o atacante Henrique Dourado ter declarado que não pretende continuar no Fluminense, o seu destino não deve ser o Corinthians. O técnico Fábio Carille descartou a contratação do centroavante. O alto custo para trazer Henrique Dourado fez com que o Corinthians desistisse do negócio.

"Pelo que o presidente (Roberto de Andrade) me passou, pelo que a diretoria passa, não conto com o Dourado para este ano. A não ser que mude alguma coisa nesses dias. Pelo presidente, está descartado", afirmou Carille após a goleada por 4 a 0 sobre o São Caetano, pelo Campeonato Paulista.

+ Corinthians goleia o São Caetano e ganha pela primeira vez no Paulistão

+ TABELA - Classificação completa do Paulistão

A diretoria, no entanto, continua atrás de um centroavante para a vaga de Jô, vendido para o Nagoya Grampus , do Japão. Kazim tem sido o titular neste início de temporada, mas não agradou. O turco, inclusive, deve perder a vaga para Junior Dutra já na partida de quarta-feira contra a Ferroviária.

"Nossa busca ainda continua por um jogador mais terminal, que é importante ter no elenco, sem ignorar os atletas que temos aqui. O presidente já se posicionou sobre o Henrique Dourado. Ele tem um custo muito elevado. Não faremos nenhum investimento fora da curva. É um goleador, mas vamos continuar tendo bastante segurança nas decisões", disse Carille .

Roberto Andrade fica na presidência do Corinthians até o dia 3 de fevereiro, data da eleição que escolherá o seu sucessor. A contratação de um centroavante pode ser definida após a posse da nova diretoria.