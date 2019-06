Carille destaca estreias de Bruno Méndez e Everaldo pelo Corinthians

O técnico Fábio Carille destacou as estreias do zagueiro Bruno Méndez e do atacante Everaldo pelo Corinthians. Os dois entraram no decorrer da partida, não tiveram uma grande atuação, mas corresponderam à expectativa do treinador no empate sem gols com o Cruzeiro.

"O Everaldo é essa característica de velocidade que a gente estava precisando. Com a entrada dele, coloquei o Clayson por dentro, que era a maneira que ele jogava pela Ponte Preta. Preciso treinar mais esse posicionamento. Mas naquele momento pensei em ser mais rápido para sair da marcação do Cruzeiro que estava pressionando."

O zagueiro uruguaio entrou por necessidade e teve de jogar deslocado na lateral-direita por causa da lesão muscular de Michel Macedo ainda no primeiro tempo. Vale lembrar que Bruno Méndez estava nas últimas semanas com a seleção sub-20 de seu país e retornou somente na última quarta-feira.

"Quero destacar também o Bruno Méndez que está há pouco tempo e atuou improvisado. Alguns erros são normais de acontecer até pela idade e pela função em que atual. Mas a atuação foi acima do esperado por ser a estreia dele", disse o técnico.

De uma maneira geral, Carille gostou da atuação do Corinthians. "Um ponto aqui é sempre importante. O Cruzeiro é um formado há três, quatro anos, que mantém o técnico Mano Menezes há três anos. Time vencedor, bicampeão da Copa do Brasil. Foi um resultado bom. A gente está abaixo da tabela, mas tem um jogo a menos."

A única reclamação do treinador foi sobre os erros de passes. "A gente começou bem, tendo a posse e agredindo. Mas depois algo que tem me incomodado é a questão do erro de passe. O Cruzeiro teve os momentos de qualidade, mas criou também em função do nosso erro. Vou trabalhar muito nessa parada", disse.