Carille deve ter um Corinthians bem diferente para encarar o Vasco

O técnico Fábio Carille terá um desafio extra para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, em São Januário. O treinador do Corinthians pode a ausência de até quatro titulares, algo que o obrigará a apostar em seu elenco para se manter entre os líderes do campeonato e a invencibilidade de 17 jogos.

São três desfalques certos para a partida. O lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho estão com a seleção brasileira que disputará os amistosos contra Argentina e Austrália, na sexta-feira e terça-feira, respectivamente. Já o atacante Romero defende o Paraguai no amistoso contra o Peru, quinta-feira.

A lista de desfalques deve aumentar com o volante Maycon. Ele saiu com dores musculares do jogo com o Santos e será reavaliado nesta terça. A tendência é que seja preservado para o clássico com o São Paulo, domingo, na Arena Corinthians.

"Maycon é um menino de muita qualidade, que tem nos ajudado bastante, mas o excesso de jogos desgasta. Vamos torcer para ele se recuperar. Temos jogadores de qualidade que podem nos ajudar no próximo jogo", disse o atacante Jô.

Sem mistério, Carille já antecipou, logo depois da partida contra o Santos, que Paulo Roberto jogará na lateral-direita, Marquinhos Gabriel entra na vaga de Rodriguinho e Clayson herda a lacuna deixada por Romero. Se Maycon não puder atuar, a tendência é que Camacho, que entrou no decorrer do clássico, seja o titular.