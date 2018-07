Carille dispara contra árbitro de jogo do Corinthians: 'É uma vergonha'

Sempre equilibrado quando o assunto é arbitragem, o técnico Fábio Carille não se aguentou e criticou a atuação do árbitro Ricardo Marques Ribeiro e de seu auxiliar Pablo Almeida da Costa, que marcaram erroneamente um impedimento de Jô no lance que iria abrir o placar na Arena. Após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Flamengo, o treinador protestou.

“O erro de hoje (domingo) não dá. É uma vergonha. Se você faz 2 a 0 em um jogo como esse, muda tudo. Gols mudam a história de um jogo”, reclamou o treinador. Carille ainda ressaltou que ao invés de falarem em tecnologia no futebol, deveria investir em melhores condições para a arbitragem trabalhar. “Não gosto de falar de arbitragem, mas existem erros e erros como o de hoje, que não podem acontecer. Fiz questão de ver no intervalo do jogo e não tem que se preocupar com tecnologia, tem que preparar os profissionais melhor. Foi um erro feio”, protestou o comandante corintiano.

O presidente do clube, Roberto de Andrade, também criticou a arbitragem e prometeu entrar em contato com a CBF para formalizar uma reclamação. “O que resta é pegar o telefone e reclamar. O Flamengo tem um timaço e não precisava disso. Era só fazer as coisas direito. Erro faz parte, mas o que aconteceu não foi duvidoso. Era muito fácil apitar um lance como esse. Você fica indignado mesmo. Não é possível que um lance daquele, para quem é assistente profissional, se enganar”, protestou o dirigente.

O dirigente corintiano acredita que o problema não se resume a uma perseguição contra o Corinthians, mas o problema é geral. “Não precisa deixar de trabalhar, tem de melhorar a arbitragem em um todo. Não só a favor do Corinthians, não. Toda rodada você vê problema de arbitragem. Não falo em má-fé, pois seria leviano”, concluiu.