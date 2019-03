Carille divulga relacionados do Corinthians com Cássio e Boselli

O técnico Fábio Carille escondeu o time titular do Corinthians para a partida de quarta-feira, às 21h30, contra a Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O treinador divulgou somente a lista de relacionados.

As principais novidades são as presenças do goleiro Cássio e do atacante Mauro Boselli. O primeiro era dúvida por causa de dores no quadril. Os exames na segunda-feira não haviam detectado lesão, mas o médico Joaquim Grava evitou confirmar a participação já que ele ainda sentia dores.

O atacante argentino ficou de fora do jogo de ida por causa de dores no joelho esquerdo. Ele foi a campo nesta terça-feira e entrou para a lista de relacionados. Boselli deverá ficar no banco de reservas e Gustagol será o titular.

O único desfalque para a partida é o lateral-direito Fagner, convocado para os amistosos da seleção brasileira. A expectativa é que ele reforce o Corinthians nas semifinais, caso a equipe avance na competição.

O Corinthians empatou o jogo de ida com a Ferroviária em 1 a 1. Para seguir adiante, o time alvinegro precisa de uma vitória simples diante de sua torcida. Se houver empate a decisão vai para os pênaltis.

O provável time titular para a partida desta quarta-feira em Itaquera terá: Cássio, Michel Macedo, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Jadson; Pedrinho, Gustagol e Clayson;.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Filipe e Walter.

Laterais - Carlos Augusto, Danilo Avelar e Michel Macedo.

Zagueiros - Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes - Junior Urso, Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho.

Meias - Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes - Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love.