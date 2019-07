Carille divulga relacionados do Corinthians sem Jadson e com retorno de Sornoza

O técnico Fábio Carille divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados do Corinthians para a partida de quinta-feira contra o Montevideo Wanderers, no Uruguai, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A principal baixa é a do meia Jadson, liberado para resolver problemas pessoais.

A novidade é o retorno de Sornoza, que ficou de fora da vitória sobre o Fortaleza no domingo por causa de um edema na coxa direita. A tendência, no entanto, é que comece no banco de reservas. Mateus Vital deve ser o responsável pela armação das jogadas.

Como venceu a partida de ida por 2 a 0 na última semana e no domingo haverá o clássico contra o Palmeiras, Carille poupará alguns titulares do confronto. Além de Sornoza, Danilo Avelar e Junior Urso ficam no banco. Pedrinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem viajará com o restante do elenco.

O técnico corintiano esboçou no treino desta terça a escalação corintiana com sete mudanças em relação ao duelo contra o Fortaleza. O time deve ir a campo em Montevidéu com: Cássio, Fagner, Gil, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

Titular na vaga de Ralf, que se recupera de lesão muscular, Gabriel admitiu que não tem como o elenco esquecer do clássico com o Palmeiras. "Pelo instinto do jogador, é até natural, a gente pensa sim (no Palmeiras). Mas, quando chegamos para o treino, o Carille reuniu os jogadores e falou para esquecer o clássico, disse para focar na quinta. É um mata-mata, decidir no Uruguai é difícil, vai ter catimba, um jogo brigado. Estamos preparados para um jogo duro e vamos não só jogar pelo resultado que criamos na ida, vamos tentar vencer para seguir em frente", afirmou, em coletiva.

Substituto de Danilo Avelar, Carlos Augusto, que também esteve presente na entrevista desta terça-feira, seguiu o mesmo pensamento. "O clássico tem um peso grande, mas temos que pensa na Sul-Americana, no mata-mata. Vai ser um jogo perigoso, temos que focar na quinta para sair com a classificação garantida e depois pensar no clássico", comentou.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Caique, Cássio e Walter.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Gil, Henrique e Manoel.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ramiro.

Meias: Mateus Vital, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love.