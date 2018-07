Carille diz que Corinthians está blindado e ri sobre possível 'crise'

As três derrotas nos últimos quatro jogos não parecem tirar o sono do técnico Fábio Carille no Corinthians. O treinador disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira, que o elenco está blindado das críticas e que está tudo sob controle. Ele ainda ironizou quem diz que o time está em crise.

“Está tudo sob controle e não podemos nos desesperar”, disse o treinador que negou ver necessidade em reunir o grupo para cobrar ou algo do gênero. “Não preciso falar que são três derrotas. Eles sabem. Eu não sou de reunião e sim de trabalhar e seguir minhas convicções”, assegurou.

Sempre sério nas entrevistas, Carille sorriu quando questionado sobre como é estar em crise mesmo sendo líder com sobras no Campeonato Brasileiro. “Eu dou risada. Sei da responsabilidade e isso vem até dos jogadores. Eu não sou de acompanhar o que diz a imprensa, mas a gente tem que conviver com isso e seguir blindado sobre tudo que falam de nós”, falou o comandante corintiano.

Carille explica que um dos motivos dele não estar preocupado com o momento da equipe se dá pelo bom rendimento do time nas últimas partidas. “Nos quatro últimos jogos, eu só não gostei do rendimento contra o Vitória. Contra a Chapecoense foi mais de segurança mesmo, pelos desfalques que tínhamos e sempre é complicado jogar e colocar a bola no chão na Vila. Fizemos isso, mas o Santos jogou no nosso erro e foi feliz. Vencemos jogos que não fomos bem e perdemos jogos em que tivemos bom volume”, analisou.