Carille diz que estilo de jogo fará Kazim e Gabriel brilharem no Corinthians

O Corinthians estreia na temporada 2017 nesta quarta-feira, contra o Vasco, às 22h, em Orlando, pela Florida Cup, e o técnico Fábio Carille mostra confiança em dois reforços que chegaram recentemente ao clube. Para o treinador, o volante Gabriel e o atacante Kazim serão destaques e cairão nas graças dos torcedores.

"Kazim pode jogar tanto como referência ou pelos lados, pois tem imposição física e boa qualidade. Acredito que ele vá cair logo nas graças do torcedor pelas características de jogo. Espero que ele possa jogar mais próximo da área para que possa aumentar seu número de gols", comentou o treinador.

Em relação a Gabriel, que deverá ser titular na partida contra o Vasco, nesta quarta-feira, o treinador foi além e projetou ainda mais sucesso para o ex-jogador do Palmeiras. "Ele tem a característica que o torcedor gosta. Marca muito e tem qualidade de jogo. Depois do Ralf, tivemos boa resposta com o Bruno Henrique e depois tivemos dificuldades. Acredito que ele vai virar ídolo aqui", projetou.

Além dos dois, outros reforços que deverão participar do jogo desta quarta são o atacante Jô e o volante Paulo Roberto. O volante Felippe Bastos está com a delegação, mas deverá estrear só no domingo. Já o zagueiro Pablo ficou no Brasil, para realização dos últimos exames médicos e recondicionamento físico. E o atacante Luidy está com o grupo nos Estados Unidos e também pode ser utilizado.