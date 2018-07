Corinthians não terá Jô, Maycon e Jadson contra o Patriotas

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira o grupo que vai levar à Colômbia para o jogo com o Patriotas. A partida, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, será disputada na próxima quarta-feira. Jô, Maycon e Jadson não foram relacionados pelo técnico Fábio Carille. O objetivo do treinador é preservar os atletas para a partida de domingo, contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera.

Romero tinha possibilidade de ser poupado, mas foi relacionado. Isso porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio, e por isso não poderá enfrentar o Botafogo. O volante Paulo Roberto, um dos melhores em campo no jogo realizado no domingo em Porto Alegre, tem boas chances de ser mantido no time contra o Patriotas. Com isso, Gabriel, que não enfrentou o Grêmio por estar suspenso e volta contra o Botafogo, teria mais uns dias para se recuperar fisicamente. A viagem para a Colômbia será na noite desta segunda-feira.

Tenho um time na cabeça para a Colômbia. Algumas coisas serão feitas, mas vamos decidir amanhã (nesta segunda-feira) cedo’’, disse Carille ainda em Porto Alegre, após a vitória de domingo sobre o Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileiro. “É esperar a reapresentação antes, médico, preparação física. Mas algumas mudanças vão acontecer, sim.’’

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque.

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Moisés .

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique.

Volantes: Gabriel, Camacho, Fellipe Bastos e Paulo Roberto.

Meias: Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Pedrinho.

Atacantes: Clayton, Romero e Kazim.