Carille diz que vitória foi boa, mas não deixa time confortável para a volta

O técnico Fábio Carille gostou da atuação do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara nesta quinta-feira, em Itaquera, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O resultado, no entanto, não o deixou tranquilo para a partida de volta, na próxima quinta-feira, na Venezuela.

"O resultado foi bom. Não dá para dizer que é uma vantagem confortável. A gente viu na Champions (League) o Barcelona com vantagem de três gols de diferença ser revertida. É uma boa vantagem", comentou.

"Gostei muito do desempenho da equipe. Já me passaram os números. Foram 23 finalizações no gol, 13 acertando a meta. É um número muito bom, semelhante ao período de 2017", afirmou.

O treinador destacou especialmente o desempenho de Pedrinho, que criou as principais jogadas pela direita. "Fiquei muito feliz pelo primeiro tempo do Pedrinho. Cabeceou uma bola, finalizou outra. Cobro sempre ele disso. Ele precisa ser mais ambicioso. No segundo tempo foi menos por causa da presença do Vagner Love e do Gustavo na área. Gostei bastante do desempenho", afirmou.

O Corinthians agora volta a campo no domingo, no clássico com o São Paulo, em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Carille acredita que terá os titulares plenamente recuperados fisicamente. "O jogo não exigiu tanta transição ofensiva. Algumas mudanças podem acontecer não pelo cansaço, mas acredito que domingo, às 19h, o grupo vai estar inteiro", disse.