Carille diz que viu o jogo pesado demais para a entrada de Pedrinho 

A dificuldade do Corinthians em criar jogadas no empate por 0 a 0 com o Vitória fez com que os torcedores presentes no Barradão pedissem a entrada do atacante Pedrinho, algo que tem se tornado um hábito em jogos da equipe alvinegra. O técnico Fábio Carille explicou e disse que a partida estava pesada para a entrada do garoto.

“Isso aí vem sendo pedido sempre. Estou tendo cuidado para usar, para mim estava um jogo um pouco pesado e tive esse cuidado. Ficou muita transição, preferi preservá-lo”, explicou o treinador corintiano.

A torcida tem pedido constantemente que Pedrinho participe mais dos jogos, mas Carille tem adotado muita cautela com o garoto. Diversas vezes, o treinador fala da condição física do atacante e da dificuldade que ele tem para jogos mais intensos, com mais divididas.

O Corinthians volta a campo no domingo para encarar o Atlético-MG, em partida que será acompanhada de perto pelo técnico da seleção brasileira, Tite. Ele deverá observar de perto Cássio, Fagner e Rodriguinho, nomes cotados para figurarem na lista dos convocados, que será anunciada dia 14 de maio.

Carille acredita que a presença do treinador no estádio Independência não deve mexer com os brios dos jogadores. “O Tite não é um elemento diferente. A gente sabe que ele está sempre acompanhando, se não é no estádio é na TV. Estou sempre falando com ele. Sei bem o que ele faz para acompanhar todos os jogos e os atletas estão levando muito a sério cada treino e cada jogo para serem convocados”, comentou o comandante corintiano.