Carille diz ter sido xingado por auxiliar em clássico contra o Santos

O técnico Fábio Carille ficou revoltado com a arbitragem do clássico do Corinthians contra o Santos, na noite desta quarta-feira. Além de reclamar de marcações durante a derrota por 1 a 0, o treinador disse ter sido xingado por um dos auxiliares.

Após a partida, Carille teve de ser contido pelos jogadores e integrantes da comissão técnica e recebeu cartão amarelo. Em leitura labial de imagens exibidas pela televisão, percebe-se que o treinador afirma: “ele me chamou de vagabundo.” Na entrevista coletiva, Carille voltou a falar que foi xingado.

"Em relação ao jogo, sabemos que é muito difícil jogar aqui. O lance do Avelar não está impedido, o Clayson faz o gol. A orientação é que qualquer dúvida é esperar o lance e ir para o VAR. Depois, dá o impedimento do tiro de meta, isso é básico do futebol. Não pode acontecer. Fui lá e pela primeira vez uma coisa feia aconteceu. Mas eu fui lá numa boa e ele foi muito sem educação. Vamos ver na televisão o que aconteceu. Se houver punição, que seja para ele. Eu não xinguei ninguém", afirmou Carille.

"Em relação ao que reclamei, é muito difícil de jogar aqui. O lance do Walter não estava impedido. Coisa feia, ele foi muito sem educação comigo. Depois, a gente vê na televisão. Ele foi muito mal educado. A punição tem de ser para ele, eu não xinguei ninguém", disse o treinador.

Questionado se teria sido chamado de "vagabundo", Carille desconversou e encerrou o assunto: "O que tinha de falar sobre arbitragem já falei, deixa para lá".

Com a derrota para o Santos, o Corinthians permanece com 12 pontos e ocupa o décimo lugar na tabela.