Carille elogia Corinthians mesmo após derrota no Rio: 'Saímos de cabeça erguida'

O técnico Fábio Carille elogiou o desempenho do Corinthians em campo contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, e disse que a “equipe deixou a Copa do Brasil de cabeça erguida”. Além da eliminação, a derrota encerrou uma série de quatro vitórias consecutivas do time alvinegro sem sofrer gols.

“A gente vem de uma sequência legal de jogos, falando de rendimento, não de resultados. Com entendimento, marcação forte, rodar a bola, hoje (terça-feira) conseguimos fazer isso várias vezes. Acredito que temos espaço para crescer mais ainda nessa temporada”, disse o treinador.

Para Carille, a vaga escapou no detalhe. Ele evitou lamentar a derrota em casa, também por 1 a 0, no jogo de ida. "São jogos grandes. Nos detalhes, muitas vezes, acaba acontecendo a passagem de um time. Infelizmente não foi o Corinthians. Um detalhe importante, o jogo de lá, o gol que tomamos do (Willian) Arão, estávamos muito bem posicionados. Acontece, futebol, um cruzamento, volante entrando no meio da nossa linha e acertando a cabeçada. Muito triste pelo resultado, mas sabendo que podemos crescer mais ainda", analisou.

Por fim, o treinador minimizou a ausência do lateral-direito Fagner, machucado. "O jogador não relatou problema nenhum. Não priorizamos nenhum campeonato. Os exames não apontaram nada, o atleta não passou nada para nós de qualquer problema. Aconteceu com ele, poderia ser como qualquer um. Grupo é isso”, encerrou Carille.