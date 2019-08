Carille elogia entrega de seus jogadores e diz que empate no clássico foi justo

Apesar de saber a importância de conseguir vitórias em casa, o técnico Fábio Carille elogiou a entrega de seus jogadores no empate entre Corinthians e Palmeiras, por 1 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato brasileiro. Para o treinador, o placar refletiu exatamente o que aconteceu dentro de campo.

"Foi um resultado justo, jogo igual, equipes marcando muito, jogadores bem marcados, e só aparecendo os contra-ataques. É um privilégio enfrentar o Felipão. Foi a segunda vez, é um privilégio ser técnico do Corinthians. Fui no vestiário antes, me tratou com carinho, respeito, e é um privilégio que não esqueço", explicou o treinador após o confronto. "Foi um jogo equilibrado, primeiro tempo fomos melhor, segundo eles foram melhores. Se posicionando para o forte deles, o contra-ataque. A gente se expôs para buscar o resultado. Temos que comemorar pela semana, pela entrega e pelo desempenho."

O treinador corintiano negou que houve falta de concentração no gol marcado pelo rival, logo aos três minutos do segundo tempo. "Não tem como desconcentrar nesses jogos. tem qualidade do outro lado, jogadores que atacam bem. Não sei com quantos minutos foi o gol, mas é parte do futebol. Não é falta de concentrar", justificou.

Com o empate na Arena Corinthians, o Corinthians chegou aos 20 pontos, ainda muito distante dos líderes, Santos (32) e Palmeiras (28). Mesmo assim, Carille diz que não vai priorizar a disputa da Copa Sul-Americana, competição onde a equipe está nas quartas de final. "Não dá para ter certeza de título. Então tem que pensar. Tem confronto bom contra o Fluminense, depois pode ter Independiente, então focamos nas duas competições."

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, novamente em sua arena, onde encara o Goiás em jogo adiado válido pela 7ª rodada do Brasileirão.