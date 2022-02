Carille elogia sequência de Bauermann e diz que Santos está analisando reforços

O técnico Fábio Carille elogiou o zagueiro Eduardo Bauermann, que atuou durante os 90 minutos nos quatro jogos do Santos neste Paulistão e marcou seu primeiro gol pelo clube no domingo, contra o Guarani. O atleta foi um dos poucos reforços do Santos para a temporada 2022 e, apesar de recém-chegado, o ex-defensor do América-MG participou de 100% dos jogos do Campeonato Paulista até o momento.

Carille explicou por que o atleta está ganhando espaço no time tão rapidamente. “O Bauermann fez um Brasileiro muito bom, independente do sistema que íamos atuar, se continuaria com três zagueiros ou não. O América-MG joga de forma diferente, mas ele está tendo um grande entendimento com o Kaiky, fez um bom clássico e também jogou bem contra o Guarani. É um zagueiro firme, decidido, que limpa a área. Se a jogada vem no setor dele, ele agride a bola e tira da área”, analisou o treinador.

Metade dos reforços pretendidos por Carille para a atual temporada chegou à Vila Belmiro. Os contratados foram Bauermann, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart. Questionado se necessita de mais um volante, o treinador disse que o time está atento ao mercado e que poderá sim trazer algum reforço para o setor de meio-campo.

“Os jogadores estão chegando aos poucos, o Santos não para, está sempre atento ao mercado dentro da realidade do clube. Estamos atentos para trazer mais alguns jogadores para alguns setores e um volante pode ser um desses jogadores para acertar o elenco”, continuou Carille.

Já pensando no jogo contra o São Bernardo na próxima quinta-feira, Carille destacou o curto tempo de trabalho, afirmando que a reapresentação nesta segunda-feira será focada na recuperação física dos atletas.

“Segunda é recuperação, terça-feira a gente treina. Praticamente um dia de trabalho. Vou buscar entender o jogo com a minha comissão e levar as mesmas ideias para dentro de campo contra o São Bernardo”, finalizou o treinador.