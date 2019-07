Carille elogia setor defensivo e atuação do Corinthians diante dos flamenguistas

O técnico Fábio Carille elogiou a atuação do setor defensivo do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo, em Itaquera. O rubro-negro carioca tem o melhor ataque do Brasileirão, com 22 gols. A equipe corintiana, por sua vez, possui a segunda defesa menos vazada, com apenas seis gols sofridos, atrás apenas do líder Palmeiras, com cinco.

"Desde o começo do ano, o setor defensivo foi o que melhor respondeu. Agora chega o Gil, com confiança. Discordo quando falam que ele é pesado. Tem velocidade, joga pelo lado esquerdo e, conversando com a comissão técnica, decidimos trazer ele de volta", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Gil, que fez o seu primeiro jogo pelo Corinthians neste seu retorno ao clube na vitória sobre o CSA, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores em campo neste domingo. O zagueiro evitou comentários sobre o empate e ressaltou a boa atuação do time. "Foi um grande jogo. Sabíamos da qualidade do Flamengo. Queríamos vencer, mas valeu a entrega e a dedicação, por este ponto conquistado", afirmou o defensor.

Carille também destacou o desempenho do time corintiano como um todo neste duelo diante dos flamenguistas. "A gente sai chateado pelo resultado e pelo jogo que fizemos. Um bom jogo. O resultado poderia ser melhor. Mas fiquei muito feliz pelo desempenho do time", destacou.