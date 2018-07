Carille enaltece partida do Corinthians e já projeta estreia no Campeonato Brasileiro: 'Vamos longe'

A classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana já é passado para o técnico Fábio Carille. Ele festejou o resultado, diante do bom time do Universidad de Chile, mas já começa a pensar na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, sábado, contra a Chapecoense, na arena em Itaquera. Para o treinador, o time vai longe no campeonato nacional.

"A partir de agora começa a preparação para jogo com a Chapecoense. Depois na sequência vem o Vitória, e vamos indo passo a passo. Não sei até onde o time pode chegar. Nós vamos brigar jogo a jogo e vamos guerrear muito. Acho que a gente vai longe, com concentração e determinação", afirmou o treinador, feliz da vida pela classificação no Chile.

"Desde o começo do trabalho, lá na Flórida, sempre deixei muito claro o interesse dos atletas cada vez maior sobre a ideia de jogo, o que tem de fazer. Eles estão cumprindo função com e sem bola, e tivemos um resultado grandioso. Quando sortearam os adversários, disseram que o Corinthians pegava o rival mais forte entre os estrangeiros. Conseguimos passar", vibrou.

Para Carille, a partida do Corinthians contra o Universidad de Chile foi uma das melhores do time na temporada. "Estou muito feliz. Tudo o que foi planejado aconteceu no jogo. Não tivemos tempo para treinar no campo depois da decisão de domingo pelo Paulista. Foi à base de vídeos, conversa, e a compreensão dos atletas foi muito boa. Uma das melhores partidas do Corinthians no ano, com certeza", concluiu.