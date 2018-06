Carille encerra preparação e confirma Corinthians com sete mudanças para domingo

O técnico Fábio Carille encerrou neste sábado a preparação do Corinthians para o duelo diante do Sport. Já no Recife, onde acontecerá o confronto de domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador confirmou a escalação com sete mudanças em relação à goleada de quinta-feira sobre o Deportivo Lara, pela Libertadores.

Carille já havia indicado que realizaria mudanças na equipe. Afinal, além do desgaste natural pela maratona de jogos, o elenco corintiano viveu longas viagens de São Paulo a Cabudare, onde fez 7 a 2 no Deportivo Lara, e da cidade venezuelana para o Recife.

Por isso, apenas quatro titulares daquela partida serão mantidos. Na lateral direita, até pela ausência de outra peça, Mantuan segue no time. Na defesa, Henrique jogará, assim como Gabriel no meio de campo. Um pouco mais à frente, o garoto Pedrinho será outra vez titular.

Chance, então, para algumas peças que precisam mostrar serviço. Depois de um período de baixa e pouco ser utilizado, Junior Dutra marcou duas vezes contra o Deportivo Lara e será titular. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba volta a ter uma oportunidade após atuações ruins no início do ano e um período afastado por lesão.

Além destes nomes, o goleiro Walter, o zagueiro Pedro Henrique, o volante Paulo Roberto, o meia Mateus Vital e o atacante Roger são as novidades na escalação. Entre os relacionados, destaque para o atacante Kazim, que ficará no banco e pode voltar a aparecer em campo.

Segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 10 pontos do líder Flamengo, o Corinthians entrará em campo diante do Sport com: Walter; Mantuan, Henrique, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Paulo Roberto, Mateus Vital, Pedrinho e Junior Dutra; Roger.