Carille ensaia Corinthians para final com Fagner e Camacho titular

A quatro dias da final do Campeonato Paulista, todos os jogadores do Corinthians foram a campo nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Enquanto aguarda a decisão sobre o pedido de efeito suspensivo para que Fagner possa jogar contra a Ponte Preta, no domingo, o técnico Fábio Carille manteve o lateral-direito entre os titulares. O treinador corintiano também sinalizou a entrada de Camacho no lugar do suspenso Rodriguinho.

Conforme adiantou logo após a vitória do Corinthians por 3 a 0 no jogo de ida, Carille escalou Paulo Roberto na vaga de Gabriel, que estava pendurado e ficou fora da decisão depois de levar outro cartão amarelo em Campinas. Assim, a atividade teve início com os titulares: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Paulo Roberto e Maycon; Jadson, Camacho e Romero; Jô.

O técnico ainda aproveitou o treinamento desta quarta-feira para fazer testes. Carille mudou o posicionamento de Jadson, que passou a atuar mais centralizado, tirou Camacho para colocar Clayton e ainda promoveu a saída de Romero para a entrada de Léo Jabá, em uma configuração de mais velocidade no ataque.

A confirmação de que Fagner poderá ou não atuar na decisão do Estadual sairá nesta quinta-feira. O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) suspendeu na terça o lateral corintiano por uma partida por troca de ofensas e agressões com o meia Cueva na semifinal entre Corinthians e São Paulo. Na Arena Corinthians, os donos da casa podem até perder por dois gols de diferença para ficar com o título paulista.