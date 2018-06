Carille ensaia time e Kazim é mantido entre os titulares do Corinthians

O técnico Fábio Carille comandou um treino tático seguido por um coletivo no Corinthians e esboçou o time para encarar o Novorizontino, domingo, com Kazim entre os titulares. Existia a possibilidade que Júnior Dutra aparecesse no time.

+ Mateus Vital e Lucca se destacam em jogo-treino do Corinthians

+ Andrés diz: 'Falar que o Corinthians está quebrado é 'balela'

O time testado por Carille foi Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim. A formação é a mesma que derrotou o São Paulo no último sábado.

Na primeira parte do treino, Carille comandou uma atividade tática e posicionamento em bolas paradas. Depois, realizou um coletivo, algo que ele não tem muito o hábito de fazer.

A formação reserva teve Caíque França; Mantuan, Yago, Léo Santos e Guilherme Romão; Renê Júnior, Camacho, Maycon, Marquinhos Gabriel e Emerson Sheik; Júnior Dutra. Mateus Vital atuou como coringa nos dois times.

Desde o início do ano, Kazim tem sido bastante criticado pela torcida, por causa de suas más atuações. No clássico com o São Paulo, mais uma vez ele decepcionou. Após o jogo, Carille explicou que não escalou Júnior Dutra como titular, porque o jogador não aguentaria atuar 90 minutos.

Sheik deve ser a novidade no banco de reservas no domingo. Já Henrique continua seu processo de recondicionamento físico e também aguarda para que seu nome apareça no BID.

O Corinthians volta aos treinos na manhã de quinta, no CT Joaquim Grava e enfrenta o Novorizontino no domingo, às 19h30, em Novo Horizonte.