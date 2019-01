Carille esboça Corinthians com Boselli para enfrentar a Ponte Preta

O técnico Fábio Carille esboçou o Corinthians com um time alternativo para enfrentar a Ponte Preta no sábado, às 19h, em Itaquera, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A principal novidade foi a presença do argentino Mauro Boselli na equipe.

O centroavante foi inscrito no Estadual na última terça-feira, mas o treinador optou por não relacioná-lo na derrota para o Guarani por 2 a 1 na quarta. Gustavo foi o titular. Outra boa notícia foi a presença do volante Ralf, que trabalhou com bola entre os reservas e poderá ser relacionado.

Os jogadores que participaram do jogo de quarta-feira ficaram na academia. Mas como é começo de temporada, Carille está preocupado em evitar lesões e por isso é provável que poupe boa parte dos titulares para a partida. Dessa maneira, há a possibilidade de outro recém-contratado fazer sua estreia: Michel Macedo.

O Corinthians treinou com: Cássio; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Gabriel; Thiaguinho, Araos, Pedrinho, Mateus Vital e Gustavo Mosquito; Mauro Boselli. A definição da equipe para encarar a Ponte Preta deve acontecer no trabalho desta sexta-feira.

Carille busca ainda sua primeira vitória no seu retorno. Até agora, perdeu o jogo-treino para o Nacional por 1 a 0, empatou por 1 a 1 o amistoso contra o Santos, ficou também na igualdade por 1 a 1 com o São Caetano na estreia do Paulistão e perdeu para o Guarani em Campinas.