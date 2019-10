Carille esboça Corinthians com três mudanças para enfrentar o CSA

O técnico Fábio Carille esboçou nesta segunda-feira o time titular do Corinthians que enfrentará o CSA, quarta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com alguns desfalques, o treinador não teve muito o que esconder na primeira atividade após o empate com o Santos.

LEIA TAMBÉM > Cássio admite cobrança entre jogadores do Corinthians

As novidades em relação ao clássico foram as entradas de Sornoza, Clayson e Gustagol. O trio apareceu na equipe por falta de opção. Isso porque Boselli está suspenso, Vagner Love deve ser vetado por lesão muscular e Mateus Vital foi poupado do treino por cansaço muscular.

A boa notícia é que o treinador conta com os retornos de Bruno Méndez e Fagner, que cumpriram suspensão na última rodada. Carille esboçou o Corinthians na atividade com: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Gustagol e Clayson. O treinador teve uma rápida conversa com Pedrinho antes de montar a equipe para acertar seu posicionamento.

O Corinthians completou seis jogos sem vitória no último sábado, a pior sequência sob o comando de Carille na equipe. No total são quatro empates e duas derrotas, desempenho que tirou a equipe do G-4 do Campeonato Brasileiro e deixou a vaga na Libertadores ameaçada. O Corinthians é o atual sexto colocado com 45 pontos, um a mais do que o Grêmio, que está em sétimo. Os quatro primeiros colocados garantem vaga para a fase de grupos, enquanto que o quinto e o sexto precisam disputar os playoffs.

O CSA vive momento ainda pior do que a equipe paulista. O time é o penúltimo colocado na tabela, com 26 pontos, a quatro de deixar a degola. O problema é que o CSA vem de quatro jogos sem vitória na competição, sendo três derrotas e um empate.