Carille esboça Corinthians para enfrentar o CSA com Gil e Manoel na zaga

O técnico Fábio Carille esboçou nesta quarta-feira o Corinthians para enfrentar o CSA no domingo, às 16h, na arena em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi a presença de Gil ao lado de Manoel na zaga.

O zagueiro que passou as últimas três temporadas no futebol chinês, no Shandong Luneng, ainda não concedeu entrevistas desde que voltou ao Brasil. Gil, no entanto, está regularizado na CBF e já treinou desde terça-feira com o restante do elenco.

O goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, que retornaram da seleção brasileira, também já trabalharam normalmente. Clayson, que realizou fortalecimento muscular na intertemporada, foi outra novidade entre os titulares.

O zagueiro Henrique ficou no time reserva. O meia Jadson, o atacante Everaldo e o lateral-direito Michel Macedo fizeram trabalho a parte. O volante Ramiro e o centroavante Gustagol não apareceram para treinar no campo.

O Corinthians deve entrar em campo no domingo com: Cássio, Fagner, Manoel, Gil, Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson. O time alvinegro, que tem um jogo a menos, é o décimo colocado na tabela após nove rodadas disputadas.