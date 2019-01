Carille esboça Corinthians para enfrentar o Guarani com Léo Santos na zaga

O técnico Fábio Carille esboçou nesta terça-feira o Corinthians que deve enfrentar o Guarani na quarta, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A única novidade em relação à estreia foi a presença de Léo Santos na zaga.

O treinador vem revezando o companheiro de Henrique no setor defensivo. Léo Santos atuou no jogo-treino contra o Nacional entre os titulares. Depois, deu lugar a Pedro Henrique no amistoso com o Santos e no último domingo quem ocupou a posição foi Marllon.

O trio, no entanto, deve ser reserva de Manoel, recém contratado junto ao Cruzeiro. O jogador e o atacante argentino Mauro Boselli foram inscritos no Paulistão nesta terça-feira. Os dois devem ficar de fora do duelo desta quarta, mas a tendência é que sejam relacionados para a partida de sábado, contra a Ponte Preta, em Itaquera.

Para enfrentar o Guarani, Carille manterá o restante do time que empatou com o São Caetano por 1 a 1. A equipe deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza.

O Corinthians viajará para Campinas ainda nesta terça-feira e ficará concentrado no interior para a partida válida pela segunda rodada do Estadual.