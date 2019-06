Carille esboça time titular do Corinthians para amistoso com o Botafogo-SP

Em treinamento na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, Fábio Carille deu pistas de como pretende escalar o Corinthians no primeiro dos três amistosos que a equipe fará antes da volta às competições após a pausa para a Copa América. Contra o Botafogo-SP, no sábado, às 20h, em Ribeirão Preto, já se sabe que Jadson, Everaldo e Clayson dificilmente estarão em campo.

É que o trio ainda se recupera de lesões e fez uma atividade à parte do restante do elenco. Everaldo e Clayson tiveram um déficit muscular constatado pela fisiologia do clube, enquanto Jadson ainda sente dores musculares.

Ainda sem contar com Cássio e Fagner, que estão com a seleção brasileira, Carille comandou um treinamento tático de cerca de 40 minutos em campo reduzido, utilizando apenas jogadores de linha. Assim, formaram a equipe titular Ramiro (improvisado na lateral direita), Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Régis e Mateus Vital; Vagner Love.

Ao final da atividade, antes de serem liberados pelo restante do dia - a equipe volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira no clube -, Boselli, Gustavo e Manoel se ocuparam de um trabalho ofensivo em bolas aéreas.

Antes de voltar ao Campeonato Brasileiro, no dia 14 de julho, recebendo o CSA, o Corinthians ainda fará três amistosos. Após o compromisso contra o Botafogo-SP, o time paulista enfrenta o Vila Nova, no próximo dia 4, em Goiânia, e o Londrina, em Maringá, no dia 7.