Carille espera sorteio da Sul-Americana para definir estratégia do Corinthians

Em meio a uma maratona de jogos até a parada da Copa América, o técnico Fábio Carille espera o sorteio da segunda fase da Sul-Americana para definir a estratégia do Corinthians para a sequência das partidas. O clube alvinegro vai conhecer nesta segunda-feira seu adversário e as datas dos confrontos de ida e volta da competição internacional.

Até a parada da Copa América, o Corinthians terá mais nove jogos. A sequência sem uma semana cheia para treinar teve início no último sábado, quando a equipe empatou sem gols com o Grêmio.

O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira, contra o Flamengo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Como o time alvinegro não atuou no meio da semana passada, Carille terá seus jogadores "inteiros" para o confronto com a equipe carioca. Depois, a tendência é de que poupe atletas para a partida de sábado, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão.

"Vai depender muito do que vai acontecer no sorteio da Sul-Americana. Sei que para o jogo contra o Flamengo eu tenho os jogadores inteiros. Depois vamos pensar no que fazer no sábado. Depende do que vai acontecer na Sul-Americana: podemos jogar na terça, quarta ou quinta. Vai ser o nosso grande desafio até a parada da Copa América", afirmou Carille, que lamentou não ter conseguido treinar sua equipe na semana passada.

"Infelizmente nossa programação que era pra treinar acabou não acontecendo. Acabou entrando na questão de recuperação. O Clayson não treinou na terça-feira, a gente teve cuidado com alguns jogadores. Tive que repensar, trabalhamos mais na questão da recuperação do que de treino, por conta da sequência que nós tivemos e pela sequência que vamos ter. Não foi bem como eu queria. Isso vai acabar acontecendo só na parada da Copa América", disse o técnico.

Confira os jogos do Corinthians até a parada para a Copa América:

15/05 - Corinthians x Flamengo (Copa do Brasil)

19/05 - Athletico-PR x Corinthians (Brasileirão)

A definir - Corinthians x A definir (Sul-Americana)

25/05 - Corinthians x São Paulo (Brasileirão)

A definir - A definir x Corinthians (Sul-Americana)

01/06 - Corinthians x Goiás (Brasileirão)

04/06 - Flamengo x Corinthians (Copa do Brasil)

09/06 - Cruzeiro x Corinthians (Brasileirão)

12/06 - Santos x Corinthians (Brasileirão)