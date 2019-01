Carille estuda como escalar Ramiro e Sornoza no Corinthians

O técnico Fábio Carille, de início, monta o time titular do Corinthians com os jogadores que já estavam no elenco na temporada passada. No entanto, as primeiras rodadas do Campeonato Paulista deverão ser aproveitadas para o treinador dar oportunidades aos sete reforços anunciados para esta temporada.

A tendência é que o centroavante argentino Mauro Boselli ganhe a posição de Roger no comando do ataque. O volante Ramiro também deve ter espaço na equipe, assim como o meia Sornoza. A dúvida que fica é como o treinador colocará para jogar esses dois atletas.

Ramiro, no Grêmio, atuava pelo lado direito, chegando ao ataque, em função parecida com a de Romero. O jogador, no entanto, também pode fazer a lateral e também jogar como segundo volante.

Sornoza disse em sua apresentação oficial que gosta de jogar centralizado. Mas a posição é ocupada por Jadson, titular absoluto. Com isso, resta ao equatoriano buscar uma vaga pelos lados do campo.

Richard, outro que chegou para reforçar o elenco em 2019, pode ser primeiro ou segundo volante. No jogo-treino contra o Nacional, na quinta-feira, atuou à frente da zaga. Dessa maneira, vai brigar por uma vaga com Ralf, hoje o titular, e Gabriel, que se recupera de problema muscular.

Os demais contratados são reservas. Michel Macedo faz sombra para Fagner. Gustavo Mosquito e André Luis são opções para o ataque. Um provável Corinthians para 2019 pode contar com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Richard, Ramiro e Jadson; Sornoza, Boselli e Pedrinho.

Além desses sete contratados, o Corinthians está próximo de anunciar o zagueiro Manoel, do Cruzeiro. A diretoria das duas equipes acertam os últimos detalhes e o acordo pode ser sacramentado ainda nesta sexta-feira.

Outro nome que a diretoria corintiana disse estar monitorando é o de Vagner Love. O atacante está há sete meses sem receber salários no Besiktas e tenta a rescisão do contrato para poder negociar com outro clube.

O empresário do jogador, Evandro Ferreira, disse em entrevista para o Estado que já acionou formalmente o Besiktas para finalizar o vínculo. O diretor do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, admitiu que Vagner Love interessa ao clube.

O Corinthians encara o Santos em amistoso no domingo, às 17h30, em Itaquera. A estreia no Campeonato Paulista será dia 20, contra o São Caetano.