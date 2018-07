Carille exalta reação do Corinthians, mas avisa: 'Nada está definido'

O técnico Fábio Carille foi só elogios a seus comandados após a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, no último sábado, no Itaquerão. O terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro deixou para trás de vez o pior momento do Corinthians na competição, e o poder de reação do elenco foi o ponto mais elogiado pelo treinador.

"O que me deixa feliz é que no futebol se fala em personalidade para dar a volta por cima. Se não tivesse personalidade, não sei se recuperaria. Foi difícil sair da casa dos 50 pontos. Não saía nunca. Mas que bom que demos a volta por cima em tempo. Se oscilamos agora, os outros times oscilaram em outros momentos. Seguimos firmes na reta final", declarou.

Carille apostou que, agora, a má fase atravessada durante boa parte do segundo turno não voltará. "Esse grupo passou por muita coisa. Todos estão maduros. Acabou o jogo contra o Atlético-PR, depois soubemos o resultado do Santos no vestiário. Não vamos deixar cair enquanto não definir o campeonato", garantiu.

O treinador, aliás, fez questão de afirmar que o título ainda não está definido, apenas dos gritos de "campeão" da torcida. O Corinthians ocupa a liderança e tem 11 pontos de vantagem para o Grêmio, que ainda atua neste domingo. A conquista pode vir já na quarta-feira, contra o Fluminense, mas Carille ainda pondera.

"Realmente, está próximo, mas não definido. A torcida é emoção. Abrimos oito pontos de vantagem, podendo ser maior se o Grêmio não vencer. Em 12 pontos em disputa, ter oito de vantagem é bom. A torcida empurrou o tempo todo, em um jogo de muito desgaste", afirmou.