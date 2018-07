Carille revela conversa com Kazim: 'Ele não precisa decidir o jogo'

O atacante Kazim foi confirmado nesta sexta-feira como a novidade do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille, ciente da desconfiança da maior parte da torcida, fez questão de conversar com o turco para lhe passar confiança. Entretanto, admite que pode jogar com um "falso 9".

"Tive uma conversa com ele, de não trazer essa responsabilidade de ter que de decidir, de entrar no lugar de um dos melhores atacantes do Brasil. Ele está tranquilo e, se tiver oportunidade, tem que estar pronto para fazer", disse o treinador, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Jô sofreu uma estiramento na coxa esquerda e deverá desfalcar a equipe por cerca de dez dias. Carille chegou a treinar o time no 4-4-2, com Romero e Kazim mais à frente, mas avisou que apenas fez testes visando possibilidades que podem ocorrer durante as partidas.

Apesar do apoio ao atacante turco, Carille admite que, dependendo do que estiver ocorrendo na partida, até jogar com um "falso 9". "Ano passado, contra o Botafogo, coloquei o Marquinhos (Gabriel) solto na frente, sem o 9. Já falei com o Marquinhos e o Clayson sobre essa possibilidade, de jogar sem referência e com mais mobilidade", contou.

Kazim fará apenas seu nono jogo no Brasileiro, sendo o segundo como titular. "Tem a questão do ritmo de jogo, pois o Jô não deu espaço para ele. Agora é passar confiança e deixar ele bem a vontade para fazer o melhor. Não posso jogar a responsabilidade de que ele tem que fazer gol. Espero que tudo aconteça rapidamente", avisou o treinador.

Taticamente, a entrada do turco não deve mexer muito na equipe. Embora não viva um bom momento técnico, ele tem um estilo de jogo que, na opinião de Carille, se assemelha muito ao de Jô.

"Ele são parecidos em posicionamento. Contra o Palmeiras (durante o Paulista), ele (Kazim) foi titular, estava bem e com ritmo de jogo, fez gol contra o Audax e conhecemos bem ele, pois vimos vídeo dele na Turquia e na Inglaterra, quando foi contratado. O Kazim vem treinando sério, trabalhando bastante e a gente espera que ele corresponda", disse o treinador.