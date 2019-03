Carille fará seis mudanças no Corinthians para jogo com São Bento

O técnico Fábio Carille vai fazer seis mudanças no Corinthians para o jogo diante do São Bento, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, em relação à equipe que se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana, quarta-feira, na Argentina, na partida contra o Racing.

Com desgaste muscular, Henrique, Manoel, Ralf, Ramiro, Pedrinho e Gustavo, o Gustagol, serão poupados e não vão iniciar o duelo. No treino desta sexta-feira, os seis atletas fizeram apenas trabalhos leves de corrida no CT do Corinthians.

Em seus lugares, Carille apostará em Pedro Henrique, Marllon, Richard, Júnior Urso, Vagner Love e Boselli. Assim, o time do Corinthians vai entrar em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Richard, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Vagner Love e Boselli.

Carille realizou um treino tático para os 11 titulares, com foco em jogadas de bola parada e finalizações. O técnico vem mostrando preocupação com os gols sofridos pela equipe, principalmente em jogadas aéreas - diante do Racing, o time levou o 14º gol em 13 partidas na temporada.

O meia Jadson, que treinou pela segunda vez no campo nesta semana, deve continuar fora do time. Ele trata dores nos dois joelhos e deve ser preservado para o jogo contra o Santos, no dia 10, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Na partida em Sorocaba, às 16h30 deste sábado, o time de Carille vai defender a liderança do Grupo C - tem um ponto de vantagem para a Ferroviária.