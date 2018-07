Carille faz mistério sobre time para jogo da taça, mas deve escalar força máxima

A escalação do Corinthians para o jogo de entrega da taça do título brasileiro só será definida neste sábado, mas o técnico Fábio Carille resolveu fazer suspense nesta sexta-feira ao ser questionado sobre qual time levará a campo na partida diante do Atlético-MG, neste domingo, às 17 horas, no Itaquerão, pela penúltima rodada do Brasileirão. O único desfalque será o atacante Romero, suspenso.

"A definição do time sai só amanhã (sábado) no treino da Arena, mas com certeza a maioria (dos titulares) estará em campo", afirmou o treinador, em entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

A tendência, porém, é a de que o comandante escale a força máxima que tem à disposição, até pelo fato de ele descartou nesta sexta a possibilidade de colocar desde o início do jogo atletas que não vêm sendo utilizados. "Dificilmente esses dois jogos vão mudar alguma coisa que aconteceu neste ano todo", disse o comandante, se referindo também ao duelo diante do Sport, no dia 3 de dezembro, em Recife, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

"É ruim colocar jogadores relaxados neste momento. Não entra em campo numa igualdade (de condições em relação aos que estão atuando). A partir do momento que fomos campeões, apesar de a gente pedir concentração, o cara já pensa na viagem (para as férias). Dificilmente vai mudar algo do que pensamos sobre 2018 nestes dois jogos", afirmou Carille.

O favorito para substituir Romero é Jadson, que entrou bem nos últimos jogos. Nesta sexta-feira, Carille comandou um treino técnico, mas não esboçou formação titular. A provável escalação para domingo é a seguinte: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô.