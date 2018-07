Carille faz mudanças no Corinthians antes da estreia no Campeonato Brasileiro

O técnico Fábio Carille resolveu mexer no Corinthians de olho na estreia pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h, contra o Fluminense, em Itaquera. No treino realizada na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o treinador promoveu os retornos de Clayson e Renê Júnior. Maycon e Jadson perderam espaço no time.

O atacante estava suspenso na segunda partida da final do Paulista, no último domingo, contra o Palmeiras, mas vinha sendo titular. Com a entrada dele, Jadson acabou sacado - apesar de ter treinado como uma espécie de curinga, atuando tanto pela formação principal quanto pelo grupo reserva.

No meio, Ralf ganhou a companhia de Renê Júnior, que não atua desde março por conta de uma lesão muscular. Maycon foi o escolhido para deixar o 11 inicial de Carille.

Assim, o Corinthians treinou com: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf e Renê Júnior; Romero, Rodriguinho, Mateus Vital e Clayson.

Os reservas, por sua vez, tiveram: Caíque; Mantuan, Léo Santos, Pedro Henrique e Juninho; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Sheik e Junior Dutra.

As ausências na atividade foram Danilo, liberado para tratar de uma inflamação na garganta, e Lucca, que está de malas prontas para Porto Alegre.

Rumo ao Sul - Preterido por Carille mesmo quando o treinador não pôde contar com Clayson, Lucca deve ser emprestado ao Internacional até o fim do ano. O clube gaúcho terá de arcar somente com os salários do jogador de 28 anos.

Nesta temporada, o atacante participou de dez partidas e não conseguiu balançar as redes nenhuma vez. Na última quarta-feira, o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, já havia revelado interesse no atleta.