Carille faz seis mudanças e testa reforços no time titular do Corinthians

O técnico Fábio Carille montou um Corinthians bem diferente no trabalho desta sexta-feira. No total, foram seis novidades em relação à equipe que começou o jogo-treino contra o Nacional na quinta. No entanto, ainda não dá para cravar o time que enfrentará o Santos no amistoso de domingo, em Itaquera, pois alguns jogadores foram poupados da atividade.

O atacante Pedrinho, com uma pancada no joelho esquerdo, além de Clayson e Ralf, todos titulares no primeiro teste do ano, não apareceram no gramado e ficaram na academia. As novidades na equipe principal foram Pedro Henrique, Richard, Ramiro, André Luis, Gustagol e Sornoza.

Carille realizou um aquecimento inicial e na sequência fez uma atividade com o setor defensivo, com Pedro Henrique no lugar de Léo Santos. Depois, levou os jogadores para o campo mais afastado da visão dos jornalistas a realizou o coletivo.

Ramiro ganhou a posição de Thiaguinho, que treinou entre os reservas. Gustagol ficou no lugar de Roger. Richard aproveitou que Ralf não apareceu em campo e trabalhou no time principal, assim como Sornoza e André Luis, que substituíram Clayson e Pedrinho.

O trabalho foi bastante movimentado. Início de temporada, todos querendo mostrar serviço. Gustagol dava carrinho para recuperar a bola e chegou a marcar um dos gols no coletivo após receber passe de Sornoza. O equatoriano havia dito em sua apresentação que preferia atuar centralizado.

Mas a função foi ocupada por Jadson. Sornoza jogou aberto pela esquerda com André Luis na direita. Richard e Ramiro atuaram lado a lado no setor de marcação. Carille ainda fará mais um treino neste sábado para definir o time que entrará em campo contra o Santos no domingo, às 17h30, em Itaquera.

Nesta sexta-feira, o Corinthians treinou com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza. Os reservas jogaram com Walter; Michel Macedo, Marllon, Léo Santos e Douglas; Thiaguinho, Araos e Mateus Vital; Marquinhos, Roger e Gustavo Mosquito.